Ako vyťažiť čo najviac z vašich ₳DA mincí

"Stake-ovanie" je spôsob ktorým niektoré kryptomeny vyriešili bezpečnosť transakcíí. Podobne ako pri staršom proof-of-work princípe (Bitcoin, Ethereum, ...) za účasť na tomto mechanizme dostávate odmeny. Ako ich ale maximalizovať?

Ak sa vám už podarilo delegovať svoje ₳DA coiny do jedného z "poolov" v peňaženke daedalus napríklad aj za pomoci môjho predchádzajúceho článku, možno ste si všimli, že každý z poolov z ktorých máte na výber má niekoľko parametrov.

Mimochodom, ak je vám pojem "pool" neznámy, predstavte si to ako skupinu ľudí ktorí na jednom serveri pracujú spolu aby zabezpečili sieť. Čím viac mincí v poole, tým väčšie odmeny za svoju "prácu" si členovia poolu rozdelia.

Príklad jedného z poolov

No a takto v peňaženke daedalus vyzerá detail jedného z poolov, do ktorého môžete poslať zarábať svoje mince.

Každý z poolov má niekoľko parametrov, poďme si ich popísať:

Saturation: Toto je v podstate umelo vytvorený parameter, ktorý chráni sieť pred tým aby vzniklo len zopár obrovských poolov, ktoré by potom mali veľkú kontrolu nad transakciami.

Jedným z cieľov ktorý sa už Cardanu podaril, je byť najdecentralizovanejšou kryptomenou na svete.

Ak pool dosiahne alebo prekročí 100% saturáciu, začne dostávať menej "úloh" na riešenie a teda aj menšie odmeny ktoré môže následne rozdeliť svojim členom. Vždy si teda vyberajte pool, ktorému v blízkej dobe nehrozí, že dosiahne 100% saturáciu. Ak sa to stane, treba ho opustiť, a nájsť si pre svoje mince nový domov :)

Live stake: Ide o celkové množstvo mincí ktoré vlastnia členovia poolu. Teda držitelia mincí ako vy. Čím je tento parameter vyšší, tým väčšiu šancu má pool, že dostane zo siete "präcu" za ktorú nakoniec všetci dostávate odmenu.

Pool margin: Je to percento mincí, ktoré si za prevádzku poolu berie jeho operátor. Teda "majiteľ serveru" Je dobré si vybrať pool, ktorý ho nemá príliš vysoko, ale ani príliš nízko. Pooly ktoré deklarujú 0% margin sa môžu javiť ako nespolahlivé. Z dlhodobého hladiska totiž nie je možné udržať server spustený zadarmo.

Pledge: Toto je množstvo mincí, ktoré do siete vložil samotný operátor a ručí tak za to, že nebude robiť žiadne "kulehy". O tieto mince by prišiel v prípade, že by sa snažil napríklad sfalšovať transakciu.

Cost per epoch: Toto je fixná suma mincí ktorú si pool nechá za každú epochu (5 dní). Táto suma sa berie z odmien, takže sa nemusíte báť, že by sa vám to odčítalo priamo z peňaženky.

Produced blocks: Množstvo blokov ktoré pool za svoju existenciu vyprodukoval. "Blok" je množina vykonaných transakcií na sieti. Za každý "vyťažený" blok pool dostáva odmenu. Je to teda tá "práca" ktorú som spomenul niekoľkokrát vyššie. Koľko blokov dostane pool na riešenie záleží na tom, koľko mincí je v ňom delegovaných. Každú ₳DA mincu v poole si teda môžete predstaviť ako lístok do lotérie. Čím viac ich v poole je, tým väčšia šanca, že pool dostane na riešenie blok.

Potencial rewards: Najzaujímavejší parameter na koniec. Potencial rewards je odhadované množstvo ₳DA mincí, ktoré na konci epochy dostanete ako odmenu do peňaženky. Odvíja sa od množstva mincí ktoré ste do poolu delegovali a od množstva blokov ktoré sa vašemu poolu podarilo vyriešiť.

Ok, povedzme, že ako-tak rozumieme ako si vybrať správny pool. Rád by som ešte pridal zopár odpovedí na časté otázky čo na internetoch často vidím.

Môže operátor poolu "čmajznúť" moje ₳DA mince?

V žiadnom prípade nie. Keď delegujete mince do poolu, ostávajú vo vašej peňaženke. Jediné ako by mohol operátor získať viac ako ste boli ochotní zaplatiť na poplatok je, že by zrazu zmenil svoje poplatky napríklad z 10% na 20%. Tak by ste síce krátkodobo pocítili mierne zníženie odmien, ale aj operátor poolu by prišiel o členov a dobrú povesť.

Rozmyslel som si to, už nechcem delegovať mince, lebo ich idem predať.

Nech sa páči. Cardano má obrovskú výhodu oproti ostatným proof-of-stake projektom v tom, že môžete kedykoľvek svoje mince presunúť. Žiadne zamykanie a termínované vklady :)

Môžem delegovať mince z jednej peňaženky do viacerých poolov?

Bohužiaľ zatiaľ nie, ale vraj je to v pláne. Medzitým si samozrejme ale môžete rozdeliť svoje mince do viac peňaženiek a každú delegovať do iného poolu.

