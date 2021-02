Ako si kúpiť a zarábať na Cardano

V článku chcem stručne popísať ako si nakúpite kryptomenu Cardano, založíte peňaženku a delegujete svoje mince do jedného z poolov tak, aby začali zarábať.

Oukej, povedzme, že ste už ohúrení potenciálom Cardano a chcete si zopár mincí ₳DA nakúpiť. Búrz na ktorých sa dá obchodovať Cardano je mnoho. Existujú centralizované (niekto ich vlastní) a decentralizované (P2P) zmenárne.

V článku opíšem ako si nakúpiť krypto na platforme binance.com ktorá patrí medzi tie centralizované.

Nákup na burze

Prihláste sa do svojho účtu na binance.com, ktorý by už mal byť overený. Teda prejdete procesom ktorým si burza overí vašu identitu. Tento proces tu nebudem podrobnejšie opisovať, nie je to nič ťažké. V zásade ide o to aby ste odfotili občianky preukaz, nahrali nejakú faktúru kvôli overeniu adresy atď....

Teraz, keď máte overený a založený účet, treba si na burzu poslať nejakú FIAT menu, teda v našom prípade asi EURá. Choďte do svojej peňaženky, kliknite na tlačidlo "Deposit" v hornom pravom rohu, vyberte "Deposit Cash" a dostane sa na obrazovku kde si môžete vybrať spôsob vloženia peňazí:

Obrazovka pre vklad meny

Najrýchlejší (aj najdrahší) spôsob je použiť kreditnú resp. debetnú kartu. Spôsob už nechám na vás. Povedzme, že si necháme na účet do burzy poslať 100€. Po tom, ako vám prídu peniaze na účet, sa môžeme presunúť zoznam trhov. Vyberte "Spot markets" a obchodný pár ADA/EUR

Výber obchodovaného páru ADA/EUR

Po kliknutí na obchodný pár sa dostanete na samotný trh, kde si môžete mince nakúpiť.

Postup nákupu

Postup nákupu je jednoduchý. Pre úplnych začiatočníkov som ho očísloval:

1. Vyberte "SPOT" (trh s financiami, ktoré v reálne vlastníte)

2. Ideme kupovať, čiže vyberieme smer obchodu "BUY"

3. Najjednoduchšie (aj najmenej výhodné) je nakúpiť za aktuálnu trhovu cenu, teda kliknite na "market"

4. Zvoľte sumu v eurách za ktorú idete nakúpiť.

5. Kliknutím na tlačítko BUY sa uskutoční obchod. Ak s te v kroku 3. vybrali "market" obchod sa uskutoční takmer ihneď.

Tak, ₳DA je nakúpená a mince už sú vo vašej peňaženke. Avšak nie tak úplne. Peňaženka patrí burze. Na to aby ste boli ozajstným vlastníkom vašich mincí, je ešte treba založiť vlastnú peňaženku a poslať si mince do nej.

Založenie peňaženky.

Peňaženiek je trošku menej ako búrz, ale tiež ich nie je málo. Opíšem tu moju obľúbenú - daedalus, ktorá je oficiálnou peňaženkou a je veľmi pekne a prehľadne spracovaná. Stiahnuť si ju môžete tu

Po stiahnutí a spustení peňaženky sa bude prvý krát chvíľku synchronizovať so sieťou, preto spustenie trvá trochu dlhšie. Po tom ako sa spustí, vám ponúkne, či chcete vytvoriť novú peňaženku alebo obnoviť starú zo zálohy. Vyberieme teda "Create" Daedalus si vypýta názov peňaženky, a heslo. Heslo si bude pýtať vždy ak budete z peňaženky niečo odosielať preč.

Proces vytvorenia novej peňaženky

Po odsúhlasení vám peňaženka ponúkne tzv "RECOVERY PHRASE". To je 24 slov ktoré si veľmi starostlivo opíšte a uložte na bezpečné miesto. Po tom ako si ich opíšete, peňaženka si ich pre kontrolu znova vypýta. Uchovávanie seed phrases je celá veda. Pre začiatok odporučím vytlačiť si to na papier a uložiť na bezpečné miesto. Nikdy nie uložené v počítači!

Po tom, ako sa vám podarí založiť novú peňaženku, kliknite na tlačidlo "Receive" kde je zoznam vašich nových adries.

Zoznam adries v peňaženke daedalus

Teraz, keď máme vytvorenú peňaženku a nakúpené mince na burze, je čas si ich poslať pekne domov. Skopírujte si jednu z adries z vašej peňaženky a choďte na svoju burzovú peňaženku.

Je tu jednoduchý formulár na vybratie vašeho krypta. Do poľa "Recipient ADA Address" vložte adresu peňaženky ktorú ste si skopírovali zo svojej peňaženky, Vyberte sieť "Cardano", množstvo mincí ktoré chcete vybrať a kliknite na "Submit". Do niekoľko minút vám mince prídu do vašej peňaženky.

Staking

V tomto statuse som trochu popísal čo to vlastne stake-ovanie je. V zásade ide o proces ktorým môžete zarobiť dalšie mince. Čím viac mincí v peňaženke máte, tým máte aj väčšie odmeny. V peňaženke daedalus je to veľmi jednoduché:

Delegovanie peňaženky do poolu.

Postup som znova očísloval:

1. Kliknite na ikonku delegation center

2. Vyberte zoznam poolov tlačidlom "Stake pools" - Zobrazí sa vám zoznam všetkých poolov na sieti. Problematika poolov a ich fungovania je trošku zložitejšia, v zásade by ste mali byť oukej, ak si vyberiete nejaký ktorý "má zelenú farbu" teda je saturovaný max do 100%. Na obrázku som už jeden náhodný vybral, ale to ktorý pool si vyberiete je na vás. Za zmienku stojí, že bratia česi už zopár poolov majú. Možno ich potešíte, ak si vyberiete práve ich :)

4. Po kliknutí na tlačidlo "delegate to this pool" vás ešte čakajú tri jednoduché kroky ktorými vyberiete peňaženku a potvrdíte vybraný pool.

Tak a odteraz každých 5 dní (za 10 dní odteraz) dostanete do svojej peňaženky odmenu za to, že pomáhate delegovaním zabezpečovať sieť. Jediná vec na ktorú si treba dať pozor je, aby sa váš vybraný pool nestal príliš veľa alebo príliš málo saturovaným. (zmení farbu na niečo iné ako zelenú). V takom prípade hrozí, že dostanete menšiu odmenu. V tomto prípade si jednoducho vyberte pool iný. Každá zmena v delegovaní trvá jednu epochu. Čo v reči Cardana znamená 5 dní.

Tento článok treba brať čisto edukatívne. NIE SOM finančný poradca a toto nie je finačná rada. To ako naložíte so svojimi peniazmi je na vás.

Happy staking!